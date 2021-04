Moselle : la ville de Bitche censurée par Facebook pour avoir été confondue avec une insulte

La ville de Bitche, en Moselle, s'offre bien malgré elle une publicité inattendue. La commune de l'est de la France a en effet eu la mauvaise surprise de voir, vendredi 19 mars, que sa page Facebook officielle avait été dépubliée.

En cause : l'algorithme du réseau social américain qui a confondu le nom de la ville avec une insulte (b*tch, NDLR) très répandue dans le monde anglophone, explique, ce lundi 12 avril, France Bleu Lorraine.

Ce faisant, la municipalité a dû se résoudre à créer une nouvelle page Facebook intitulée cette fois «Mairie 57230» pour en informer ses administrés.

Devant cette censure teintée de gros malentendu, la ville ne compte en tout cas pas en rester là. Sur sa nouvelle page Facebook, elle explique ainsi avoir «fait appel».

Reste que, la procédure d’appel «peut durer plusieurs mois», c'est pourquoi, pour l’instant, «la page officielle reste toujours invisible», déplore-t-elle.

En attendant, d’autres communes du Pays de Bitche ont donc décidé d’anticiper et de renommer leurs pages Facebook pour ne pas être à leur tour censurées.

C’est le cas de Rohrbach-lès-Bitche qui a expliqué que «loin de nous l’idée de renier le nom de notre beau village, mais force est de constater que Facebook semble faire la chasse au terme associé à Rohrbach, nous vous laissons imaginer la raison…»

Cette histoire constitue quoi qu'il en soit un cas typique «d'effet Streisand». Dans le monde numérique, on appelle «effet Streisand» un phénomène Internet qui se manifeste par la sur-diffusion d'une information faisant l'objet d'une tentative de retrait ou de censure.

