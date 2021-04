Moselle : la ville de Bitche de retour sur Facebook après avoir été confondue avec une insulte

Bitche est à nouveau reconnectée en nom propre à Facebook. Après avoir censuré la ville de Moselle à cause de son nom qui se rapproche d'une insulte bien connue en anglais, le réseau social américain est revenu, ce mardi 13 avril, sur sa décision.

Cela faisait environ un mois que la mairie de Bitche se débattait pour retrouver l'accès à sa page Facebook. Et visiblement, la médiatisation de ces dernières heures a porté ses fruits.

Au départ, la municipalité avait fait appel de la décision de modération de Facebook. Une procédure simple, faisable en un simple clic, mais qui peut prendre plusieurs mois avant d'aboutir à une décision.

Dans cette attente, la municipalité avait dû se résoudre à créer une nouvelle page Facebook intitulée cette fois «Mairie 57230» pour continuer d'informer ses administrés.

Mais l'algorithme de Facebook semblait décidément bien têtu. La raison : la trop grande proximité orthographique entre la tranquille Bitche et «bitch», une insulte sexiste qui, selon les standards du réseau social américain, ne peut figurer dans les noms de comptes d'utilisateurs, de pages, ou de groupes Facebook.

Dans ce contexte, la mairie avait d'ailleurs déjà dû passer par un tour de passe-passe pour créer sa page en 2016. Anticipant le fait que «Bitche» soit censuré, elle s'était référencée sous le compte utilisateur @villefortifiee. Avant de changer son nom d'utilisateur en «Ville de Bitche».

Mais reconnaissant une erreur bien involontaire, Laurent Solly le PDG de Facebook France, a contacté directement Benoît Kieffer pour l'informer personnellement que désormais tout était rentré dans l'ordre.

«Le président-directeur général de Facebook France vient de me contacter pour m’informer que la page de la ville de Bitche est à nouveau publiée et pour s’excuser des désagréments qui ont pu être causés», a ainsi confirmé l'édile ce mardi 13 avril.

Cette histoire a constitué quoi qu'il en soit un cas typique «d'effet Streisand». Dans le monde numérique, on appelle «effet Streisand» un phénomène Internet qui se manifeste par la sur-diffusion d'une information faisant l'objet d'une tentative de retrait ou de censure.

