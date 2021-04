«Un léopard dans un champ de blé» : cette illusion d'optique qui enflamme les réseaux sociaux

Un camouflage parfait. Cette illusion d'optique partagée sur Twitter est devenue virale, suscitant l'intérêt de nombreux curieux qui ont cherché à dénicher sur cette photo anodine prise en Inde : un félin caché au milieu des blés.

«Que voyez-vous sur cette image ? Zoomez et soyez surpris», c'est ainsi que Ramesh Pandey, un agent forestier indien, a interpellé les internautes sur Twitter, le 9 avril, en postant ce tweet accompagné d'une photo, partagée peu auparavant sur le même réseau social par Manish Singh, un autre agent des services forestiers indiens.

What do you see in this image? Zoom in and get surprised.





Use of drones helped in successful rescue operation of a leopard in Bahraich, UP recently. This interesting image has been shared by Manish Singh, DFO. Indeed a well coordinated work. @CentralIfs #leopard #rescue pic.twitter.com/dFNRHZP5aC — Ramesh Pandey (@rameshpandeyifs) April 9, 2021

Cette invitation énigmatique et intriguante a piqué au vif la curiosité des tweetos. Elle les a incités à regarder de plus près ce cliché d'apparence banale d'un champ de céréales et à voir ce qu'ils n'avaient pas détecté au premier coup d'œil, à savoir un superbe léopard, tapi au milieu des plants de blé.

La photo a recueilli des centaines de «j'aime» et de nombreux commentaires et retweets.

Ramesh Pandey a indiqué que cette surprenante photo prise à l'aide d'un drone a été réalisée dans le cadre d'une opération de sauvetage de cet animal sauvage, qui s'est déroulée dans le district de Bahraich, dans l'Etat indien d'Uttar Pradesh, situé dans le nord du pays.

Dans son tweet, l'agent des services des forêts rattaché à ce district, Manish Singh, a dévoilé les détails de cette opération qui a généré ce cliché magnifique et étonnant.

A leopard safely rescued from Human Habitation in Bahraich. more than 3000 persons surrounded the wheat field. Used drone to locate and professionals to tranquilize. Leopard was shifted to Gorakhpur Zoo for treatment @rameshpandeyifs @ParveenKaswan @ndtvindia @PrakashJavdekar pic.twitter.com/ezUAi5tFzP — Manish Singh (@ManishSinghIFS) April 9, 2021

Il a indiqué que 3.000 personnes ont encerclé le champ de blé dans lequel le léopard avait été vu et qu'un drone avait ensuite réussi à localiser. Et a ajouté que le félin avait été endormi afin d'être capturé et transféré au zoo de Gorakhpur pour y être soigné.