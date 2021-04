Un créneau impossible ? : la vidéo d'une conductrice qui a du mal à se garer fait des millions de vues

Un créneau casse-tête. Postée à l'origine sur TikTok, la vidéo hilarante de cette automobiliste qui tente de se garer entre deux véhicules, est devenue virale sur l'ensemble des réseaux sociaux. La raison réside dans sa fin inattendue et burlesque.

Cette séquence d'une durée d'une minute montrant une femme qui tente à plusieurs reprises de faire un créneau pour stationner sa voiture, a fait le buzz sur les réseaux sociaux. Elle affichait déjà plus de 21,5 millions de vues sur TikTok au 15 avril 2021.

The way I screamed after watching the end of this video! pic.twitter.com/gTmu58sezO — Stepmother of Dragons (@cheembeam) April 12, 2021

Partagée récemment sur le compte @richilbeata, elle totalisait plus de 8 millions de vues seulement quinze heures après avoir sa publication.Cette vidéo a acquis encore plus de visibilité et de succès, le 12 avril lorsqu'elle s'est retrouvée reprise dans un tweet de @cheembeam sur Twitter où elle a recueilli trois jours plus tard, plus de 13.000 commentaires, plus de 258.700 retweets et plus de 765.200 «j'aime».

Apparemment tournée aux Etats-Unis, sans doute par un voisin, cette vidéo montre les difficultés d'une conductrice à se garer et à réussir un créneau qui semble pourtant facile. On la voit d'abord entrer en marche avant dans la place de parking vacante, puis finalement ressortir, pour tenter de se garer en marche arrière.

A cette étape, certains tweetos comme @idiosyncronaut proposent déjà leur technique infaillible pour réussir à coup sûr cette manœuvre essentielle de la conduite automobile.

also parallel parking: you stop your car halfway the length at the end of the car in front. and then cut the way at like 45 degrees. that’s it! that’s all you do! — memory-tapes (@idiosyncronaut) April 12, 2021

N'y parvenant pas, elle s'y reprend une nouvelle fois au moment même où elle croise une jeune femme sortant son chien. Voyant la conduite mal assurée de notre automobiliste, la jeune femme semble prendre peur et décide de porter son animal de compagnie dans ses bras, avant de s'éloigner rapidement.

Sur Twitter, certains tweetos comme @vjrsamuels ont ironisé devant ce comportement.

Lady said “Nah let me get my dog, she can’t drive” pic.twitter.com/T9m4SQirtM — Nets 2021 NBA CHAMPS (@vjrsamuels) April 12, 2021

Notre automobiliste décide alors de descendre de sa Volkswagen Passat pour mesurer l'espace dont elle dispose pour stationner, attitude qui a suscité de nombreux commentaires de tweetos médusés comme celui ci-dessous de @maiamaiapplepie

I’m sorry, did she start counting steps???? pic.twitter.com/cwpl065IEY — mai (@maimaiapplepie) April 12, 2021

Rien n'y fait, elle ne parvient toujours pas à faire son créneau. Une autre femme vient alors à son secours et la guide patiemment en lui indiquant les manœuvres à faire pour se garer parfaitement. Et c'est à ce moment-là, que cette vidéo prend une tournure burlesque car après avoir aidé notre conductrice malhabile à stationner sa voiture correctement et s'être fait remercier d'une accolade par celle-ci, cette femme charitable monte dans le véhicule qui se trouve juste derrière la Volkswagen Passat, tout juste garée, puis démarre laissant notre conductrice secourue désappointée.

Drôle mais inattendue, cette fin tout comme l'ensemble de la vidéo a fait réagir les internautes qui ont laissé de nombreux commentaires et gifs témoignant de leur surprise voire de leur perplexité. D'ailleurs, cela explique sans doute la raison pour laquelle l'utilisatrice du compte twitter @cheembeam a partagé cette vidéo sur Twitter et pourquoi elle y a ajouté tout au long de celle-ci, les phrases «IM SO LOST LMAO» et «Why she did her like that» sur fond rouge, que l'on pourrait traduire en français par «Je suis choquée. Morte de Rire» et «Pourquoi a-t-elle agi ainsi». Mais l'utilisateur du compte twitter @toho1988 a donné son sentiment sur cette fin ubuesque et a écrit dans un tweet lapidaire et sans appel : «Totalement trahie»

Face à cette vidéo qui nous montre une histoire trop belle pour être vraie, certains internautes ont émis quelques doutes quant à la véracité de celle-ci. Ils ont pointé ça et là des signes qui pourraient laisser penser que la séquence filmée pourrait être fausse. Difficile d'avoir une certitude, mais ce qui est certain que l'on ne connait ni son auteur, ni l'endroit où elle a été tournée et à quelle date. Malgré tout, il est indéniable que cette vidéo soit très drôle et surtout qu'elle a bénéficié d'un scénario digne des plus grands cinéastes, comme l'a souligné dans l'utilisateur du compte twitter @JimMFelton en laissant le commentaire suivant «Directed by M. Night Shyamalan» ; ou bien encore un autre qui a écrit dans un tweet que Charlie Chaplin n'aurait pas trouver de meilleure fin à cette vidéo.