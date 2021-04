Vidéo : un photographe filme l'impressionnante capture d'un renard par un aigle

Le photographe animalier Jan Lars Nesje a capturé l'impressionnante chasse d'un aigle royal. Sur les images, on peut voir l'animal aux serres acérées s'emparer d’un renard et s’envoler avec dans le ciel.

Cette scène inattendue a été immortalisée à la fin du mois de mars, près de Stryn en Norvège.

En partageant sa vidéo sur les réseaux sociaux, le photographe a expliqué qu'il avait déposé un renard mort afin d'attirer un aigle. Un appât qui semble avoir fonctionneé à merveille.

Puisque quelques minutes plus tard, un aigle s'est jeté sur le renard mort juste devant la caméra et s'est envolé. «J'ai installé plusieurs caméras. La plupart des aigles mangent leur ventre plein et repartent. Mais celui-ci a mangé un peu de la patte arrière et a emporté le renard avec lui», a expliqué le photographe avouant néanmoins avoir été surpris en découvrant les images.

Jan Lars Nesje ignore cependant sur quelle distance l'aigle a pu transporter le renard.