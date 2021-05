La première école de sirène du Morbihan ouvrira dans la baie de Quiberon cet été

Nager avec une queue de sirène n’est pas l’apanage des héros de contes de fées et des dessins animés. C’est bel et bien une pratique sportive, qui a vu le jour aux Etats-Unis et qui se développe en France.

Après Lyon ou Marseille, la Bretagne accueillera ainsi cet été sa première école de sirène. Elles sont seulement une poignée dans l’Hexagone et proposent de s’initier à « la nage de sirène », ou « mermaiding » en anglais. « Une discipline très développée aux Etats-Unis depuis dix ans, également implantée en Australie et au Canda » explique Julie Niergot, qui compte bien partager cette pratique sportive et artistique avec le plus grand nombre, dès le mois de juin dans la baie de Quiberon.

Une pratique ludique et SPORTIVE

Séduite par ce concept qui allie nage sportive, natation synchronisée et apnée, la jeune femme professeur de natation depuis dix ans, y inaugurera sa structure Swim with me.

L’objectif : permettre à toute personne, dès huit ans et sachant déjà nager, d’apprendre à onduler avec une vraie queue de sirène en mer. Par petit groupe de huit maximum, elle proposera ainsi des séances de découverte (à partir de 38 euros) afin de se familiariser avec l’élément incontournable du mermaiding : la monopalme. Une palme qui prend les deux pieds à la fois, plus ou moins rigide selon le niveau, et qu’il faut apprendre à maîtriser avant de pouvoir se lancer ensuite dans des figures plus élaborées. Car le mermaiding « ce n’est pas juste enfiler un costume », précise Julie Niergot. Et de poursuivre : « c’est un sport qui sollicite les jambes, le gainage, les abdominaux, les fessiers et qui a en même temps ce petit côté décalé et ludique ».

Une discipline qui a des adeptes partout sur la planète et fait même l'objet de plusieurs compétitions, dont un championnat du monde. Depuis 2016, Vannes dans le Morbihan, accueille également tous les ans le concours national de Miss Mermaid France. Un rendez-vous mêlant défilé et épreuve sportive, né en Allemagne en 2014.