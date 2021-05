Voici votre partenaire idéal selon votre signe astrologique

Les Gémeaux ont-ils plus d'affinités amoureuses avec un Verseau ou un Sagittaire ? Un Lion et un Poisson ont-ils des atomes crochus ? Tant ils se ressemblent sur différents points, ou se complètent, chacun apportant à l'autre ce qui lui fait défaut, certains signes astrologiques sont faits pour être ensemble.

Tout d’abord il faut savoir que chaque signe appartient à l’un des quatre éléments : le Feu (Bélier, Lion, Sagittaire), l’Air (Gémeaux, Balance, Verseau), la Terre (Taureau, Vierge, Capricorne), et l’Eau (Cancer, Scorpion, Poisson).

L’élément donne une indication sur le tempérament de la personne, ses besoins, mais aussi ses envies, explique Nathalie Marcot, «experte en connexion intérieure et relation de couple». Un signe sera plus ou moins en accord avec un autre en fonction de l’élément qui le gouverne.

Les signes de terre avec les signes d'eau

Les personnes nées sous le signe du Taureau, de la Vierge, et du Capricorne (signes de Terre) sont particulièrement compatibles avec les natifs du Cancer, du Scorpion, et du Poisson (signes d’Eau). Et pour cause, «l’eau nourrit la terre» note-t-elle.

Les signes d’Eau, reconnus pour leur sensibilité, leur sentimentalité, et leur caractère altruiste tempérament rêveur «vont aider la terre à réaliser ses projets, et à s’évader». Tandis que le signe de Terre, qui représente la sécurité, le confort, et la tranquillité, va permettre au signe d’Eau «de s’ancrer dans la réalité, et d’être moins rêveur».

En résumé, ce mélange d'énergies «fonctionne très bien», affirme l'astrologue, rappelant toutefois que «ce sont des généralités». En effet, pour analyser précisément les affinités amoureuses, il faut étudier «l’ensemble du thème astral», c’est-à-dire prendre en compte aussi l’ascendant, la Lune, ainsi que la position de Vénus et toutes les autres planètes du thème natal.

Les signes d'air avec les signes de feu

Concernant les signes d’Air, ils ont tendance à s’accorder avec les signes de Feu, car «l’air attise le feu». Les Gémeaux, Balance, Verseau aiment «les échanges, la communication, et la liberté». De leur côté, les Bélier, Lion, Sagittaire «sont dans l’action, ils ont besoin d’impulsion, de mouvements».

Il s’agit donc d’une combinaison favorable car les signes de Feu et d’Air «apprécient de bouger, la nouveauté, et détestent la routine». Il y a une bonne entente aussi bien sur le plan intellectuel que charnel.

L'astrologue ajoute que deux signes appartenant au même élément ont également tendance à former un bon duo, «car ils se connaissent et ont la même énergie.» Cependant, «ils ne se challengent pas». Ainsi, leur union risque aussi d’être «un long fleuve tranquille».

Quid des signes de même élément ?

Dans le détail, quand un signe de Feu rencontre un autre signe de Feu, donc un Bélier, Lion, ou un Sagittaire, «il y a de la passion, un braisier ardent, cela peut être le coup de foudre». Cependant, il peut y avoir des rapports de forces qui risquent de créer des tensions dans le couple, nuance-t-elle.

De leur côté, les signes de Terre, comme le Taureau, la Vierge ou le Capricorne, «qui aiment la routine et de prendre leur temps», peuvent construire ensemble «quelque chose de solide pour l’avenir» avec un autre signe lié à cet élément. Mais «les priorités seront plus financières et professionnelles, que mentales et charnelles».

Quant aux signes d’Eau, comme le Cancer, le Scorpion et les Poissons, «ils risquent de s’ennuyer et de se noyer car il va y avoir trop d’émotions, trop d’empathie». Un couple Air-Air, donc Gémeaux, Balance et Verseau, fonctionne aussi, mais il «peut s’essouffler à force de se promettre des choses que les deux partenaires n’arriveront pas à concrétiser». Le manque de sérieux des natifs peut mettre à mal leur relation.

L’experte, qui tient une chaîne Youtube sur laquelle elle donne plus de détails sur chacun des signes, souligne enfin que sur le plan amoureux, on a souvent des atomes crochus avec «le signe juste avant et juste après le nôtre». Par exemple, même s’ils n’ont pas la même énergie, «un Bélier peut bien s’entendre avec une personne née sous le signe des Poissons et du Taureau».