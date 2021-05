Voici l'astuce d'un mathématicien qui a déjà gagné 14 fois

Comment gagner (presque) à tous les coups au loto ? Si la question fait envie au plus grand nombre, un économiste et mathématicien roumain nommé Stefan Mandel a trouvé la réponse, et remporté quatorze fois le gros lot.

Sa méthode se révèle finalement toute simple, à condition de commencer par trouver des partenaires prêts à investir une forte somme d’argent pour débuter.

Il a en effet calculé que pour une loterie dont la règle est de trouver six bons numéros entre 1 et 40, le nombre de combinaisons possibles s’élève à 3.838.380. Si le jackpot est de 10 millions d’euros et que le ticket coûte un euro, alors jouer chaque combinaison (et donc obligatoirement la gagnante) permettrait, malgré le gros coût d’investissement, de dégager automatiquement un large profit (dans le cas cité en exemple, 6.161.620 euros, si aucune taxe n’est prélevée, sans compter les autres gains plus faibles).

L'Australie a interdit la technique

Reste ensuite à partager la somme entre les personnes ayant donné de l’argent pour acheter les tickets, puis à recommencer la manœuvre en achetant soi-même une part de plus en plus grande de billets (ce qui permettra d’empocher également une plus grosse part du pactole).

Stefan Mandel a réalisé l’opération quatorze fois au total, en Roumanie, au Royaume-Uni et en Australie (qui a d’ailleurs interdit l’utilisation de cette technique suite à ses gains). Il vit actuellement au Vanuatu, État insulaire de l’océan Pacifique, rapporte The Independent.

Attention toutefois, l’astuce peut s’avérer risquée dès lors que la combinaison gagnante est également trouvée par une ou plusieurs autres joueurs. Le jackpot est automatiquement divisé entre chacun d’entre eux, et la somme restante à empocher pourrait ne plus suffire à rembourser ou rémunérer tous les investisseurs de départ.