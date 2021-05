Elle risque de perdre 21 millions d'euros après avoir passé son ticket de loterie à la machine à laver

Il s'agit sans doute du pire cauchemar de tout participant à une loterie. Aux Etats-Unis, une joueuse affirme avoir acheté le ticket gagnant pour une cagnotte de 26 millions de dollars (soit 21 millions d'euros), avant de l'oublier dans la poche de son pantalon... passé à la machine à laver.

Le tirage en question date du 14 novembre 2020. Depuis, le gagnant du SuperLotto Plus ne s'était pas fait connaître et avait jusqu'au jeudi 13 mai pour le faire. Mercredi 12, cette Américaine s'est présentée dans le magasin de la banlieue de Los Angeles où elle dit avoir acheté son ticket pour expliquer sa mésaventure.

Selon CNN, elle a expliqué que le précieux sésame avait été complètement détruit par la lessive. Interrogé, le gérant du magasin a dit bien connaître cette cliente qui est une habituée de son établissement. Il a par ailleurs indiqué que la vidéo surveillance la montre effectivement en train d'acheter un ticket de loterie.

Ces images ont été transmises aux responsables du SuperLotto Plus, mais il n'est pas certain que cela suffise. Cathy Johnston, porte-parole de l'organisation du jeu, a assuré qu'une enquête ne pourrait être menée que si cette Américaine a signalé sa situation via une réclamation officielle.

Pour éviter ce genre de situation, elle encourage tous les joueurs à prendre systématiquement leur ticket en photo, afin de prouver que ce dernier a été en leur possession à un moment donné. Ce que cette participante n'a malheureusement pas fait. Aussi, si les preuves en sa faveur sont jugées insuffisantes, la cagnotte sera considérée comme non réclamée et ira aux écoles publiques de l'Etat.