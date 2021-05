Belgique : un panneau routier «omelette» installé après une «erreur de traduction»

Le surréalisme belge a encore frappé. Un drôle de panneau de signalisation est apparu ce week-end dans les rues de Jette, dans la région de Bruxelles. Censé prévenir d'une déviation pour travaux, il indiquait «omelette».

La photo de cette indication absurde est rapidement devenue virale sur les réseaux sociaux en Belgique. On y voit le panneau orangé indiquant aux automobilistes de tourner à droite, sur lequel on peut y lire «Omelette» et sa traduction en néerlandais «Omeletje» - les deux langues parlées à Bruxelles. «Tout est possible dans la commune de Magritte…», a écrit ironiquement un internaute sur Twitter.

Ik de gemeente van Magritte is alles mogelijk. #Jette pic.twitter.com/nXJHWukrJb — Joris Poschet (@JorisPoschet) May 16, 2021

Une blague belge ? Plutôt une «erreur de traduction», suppose Bernard Van Nuffel, échevin (élu au bourgmestre) en charge de l'Aménagement urbain, interrogé par Bruzz. «Il arrive régulièrement qu’un entrepreneur sur un chantier ne connaisse pas très bien le néerlandais et/ou le français et prenne une traduction incorrecte sur Internet», a-t-il déclaré, blâmant donc les imprécisions de Google Traduction.

Plusieurs médias belges présument que le mot néerlandais «omeletje» a été confondu avec «ommetje», qui signifie notamment «détour» en français. Le panneau doit être retiré et corrigé ce lundi.