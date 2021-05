Elle organise un faux mariage pour faire enrager son ex

La fin justifie les moyens, et Sarah Vilard l'a bien compris. Cette Allemande de 24 ans a décidé de se venger de son ex, non pas en déballant ses défauts sur la place publique (trop classique), ni en diffusant ses photos osées (illégal), mais en organisant un faux mariage.

La jeune femme était certaine que son ancien petit ami la recontacterait s'il la voyait dans les bras d'un autre. Trois mois après la rupture, elle a donc dégoté un faux fiancé, a poussé ses amies à jouer les demoiselles d'honneur, et a réalisé un shooting de mariage qu'elle a posté sur Instagram. Objectif atteint : son ex lui a aussitôt demandé des explications.

Sarah Vilard a raconté son incroyable histoire dans un TikTok qui avoisine aujourd'hui les deux millions de vues. Sur une reprise de «Crazy», le tube de Gnarls Barkley, elle dévoile les photos de son mariage factice.

«Mais c'est qui ce gars ?»

Dans un deuxième Tiktok, Sarah Vilard a livré des extraits de sa conversation avec son ex. «T'es sérieuse ?», a-t-il écrit, suivi de : «Est-ce que tu m'as trompé avec lui pendant qu'on était ensemble ?» et de «Mais c'est qui ce gars ?». Le jeune homme a tenté cinq fois d'appeler son ancien amour, mais elle n'a jamais décroché. Ce silence a sidéré l'ex. «J'arrive», a-t-il prévenu. «Avec moi, tu avais toujours besoin de temps pour T'ENGAGER, et là tu te maries seulement trois mois après ?»

A l'agence Jam Press, Sarah Vilard s'est dit «satisfaite». Elle a aujourd'hui bloqué son ex et l'a supprimé de ses réseaux sociaux. «Je suis célibataire maintenant, et très heureuse», a-t-elle continué. «Je suis heureuse de pouvoir me concentrer sur moi-même.»

Du côté des internautes, on oscille entre admiration et profond scepticisme. «Ce TikTok me fait sentir normal», a réagi l'un, tandis que l'autre commentait : «Ce niveau d'implication est digne soit d'une psychopathe soit d'une génie absolue.» Une utilisatrice de TikTok a plaisanté : «Si elle n'est pas Scorpion, je ne sais pas ce qu'elle est.» Nous non plus.