Cette championne olympique allaite son enfant en faisant le poirier et fait polémique

La snowboardeuse australienne Torah Bright a fait l’objet de critiques sur Instagram après avoir posté une photo d’elle en train d’allaiter son fils.

Qu’on ne s’y trompe pas, ce n’est pas l’allaitement qui a suscité la polémique mais la position adoptée par l’athlète. Sur le magnifique cliché, la jeune maman, qui ne porte alors qu’une culotte, allaite son fils tout en faisant le poirier.

Une position inhabituelle, qui a choqué plusieurs internautes, rapporte le New York Post. Comme de nombreuses mamans en font l’amère expérience sur les réseaux sociaux, Torah Bright a ainsi été victime de «trolls», remettant en cause ses qualités de mère.

Visiblement touchée par les critiques, la championne olympique a répondu à ses détracteurs en story, portant au passage un message de soutien à destination de toutes les mères.

«Je me considère comme une Wonder Woman»

«La lecture de certains commentaires m’a rendue triste», a-t-elle ainsi écrit, avant d’ajouter : «Dans mon monde, les mères devraient être des pom-pom girls les unes pour les autres (c’est déjà assez difficile). Prenez votre bizarrerie dans vos bras et trouvez la joie dans chaque chose qu’est la maternité. Nous faisons tous différemment. Il n’y a ni vrai, ni faux. La maternité est pure. Je me considère seulement maintenant comme une Wonder Woman parce que j’ai rejoint le club sacré des MAMANS».