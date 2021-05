Il creuse un trou dans son jardin et y trouve une centaine d'obus

Les fosses septiques n'ont jamais été aussi dangereuses. Alors qu'un habitant des îles Salomon installait tranquillement la sienne dans son jardin, il a trouvé, en creusant un trou, 101 obus de la Seconde guerre mondiale.

Les bombes étaient intactes et toutes prêtes à exploser. L'homme, originaire d'Honiara (la capitale des îles Salomon), a aussitôt laissé tomber ses travaux et appelé la police. Il a fallu deux jours au dispositif de neutralisation des explosifs et munitions (NEM) pour déminer l'entièreté du jardin. Les bombes, des obus américains de 105mm de haut, ont été désamorcées et stockées en lieu sûr.

Ce n'est pas le premier incident du genre. Les sols des îles Salomon sont truffés de munitions non explosées (UXO), qui proviennent de la Seconde guerre mondiale. Entre 1942 et 1945, les Alliés, en particulier les Américains, ont affronté le Japon sur les îles du Pacifique et y ont largué des milliers de bombes. Ils étaient censés déminer le territoire à la fin de la guerre, mais ne l'ont jamais fait. De sorte qu'installer une fosse septique aux Salomon est devenu une preuve d'héroïsme.

«Je demande à nos concitoyens, surtout ceux d'Honiara et des autres provinces où la présence d'UXO est élevée, d'être vigilants», a rappelé l'inspecteur de police Clifford Tuniki ce 17 mai. «Je conseille à tous ceux qui souhaitent faire des travaux sur leurs propriétés de solliciter une société de déminage des UXO.»

Deux morts à cause d'une bombe non déminée

Si en général, les bombes sont découvertes à temps et les sociétés de déminage peuvent intervenir, quelques accidents tragiques surviennent encore chaque année. Les UXO ont par exemple fait deux victimes ce mois de mai à Honiara. Raziv Hilly et Charles Noda cuisinaient ensemble dans leur jardin lorsqu'une bombe, enterrée à trente centimètres du sol, a explosé. Les deux hommes sont morts des suites de leurs blessures.

Matthew Wale, leader de l'opposition parlementaire aux îles Salomon, a exhorté le gouvernement à agir. Il souhaite que le Japon et les Etats-Unis prennent leurs responsabilités, et viennent enfin retirer les bombes laissées en 1945. «Ces événements ne sont pas des cas isolés et ne doivent pas être pris à la légère», a déclaré Matthew Wale.