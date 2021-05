Marvel : cette incroyable boîte de lego bientôt disponible

Un hommage monumental à l'Homme-Araignée. La célèbre marque de jouets danoise a dévoilé récemment les images du plus grand set Marvel jamais créé, entièrement dédié à Spider-Man. Il s'agit d'une reconstitution minutieuse de l'immeuble qui abrite le Daily Bugle, journal new-yorkais pour lequel travaille le photographe Peter Parker. Sa mise en vente est prévue le 1er juin.

Conçu pour les adultes fans de Marvel, ce gigantesque et imposant ensemble Daily Bugle de Lego se compose de 3.772 briques de plastique à assembler pour récréer en détails, le bâtiment mythique de la saga Spider-Man. Les bureaux du Daily Bugle sont apparus pour la première fois en 1963 dans le comics «The Amazing Spider-Man», et sont devenus immédiatement un décor privilégié pour les aventures de l'Homme-Araignée.

Le 17 mai 2021, la veille de l'annonce officielle de sortie de ce nouveau set, le fabricant de jouets danois avait posté sur les réseaux sociaux une couverture de comics revisitée à la sauce Lego, qui mettait en scène Spider-Man et le Daily Bugle. Un vrai clin d'œil au comics originel !

Spider-Man saves Daily Bugle editor-in-chief J. Jonah Jameson, despite false accusations from the Bugle. pic.twitter.com/dRfFtL0ys0 — LEGO (@LEGO_Group) May 17, 2021

Ce n'est pas la première fois que Lego s'intéresse au Daily Bugle. En 2013, le fabricant de jouet danois avait déjà sorti un set Marvel Super Heroes intitulé «L'attaque du Daily Bugle», mais celui-ci était plutôt sommaire puisqu'il ne comprenait que 476 pièces de Lego, et était destiné plutôt à des enfants âgés entre 6 et 12 ans.

Le nouveau Lego Marvel 76178 Daily Bugle est une version plus complète et minutieuse du building emblématique de la licence Spider-Man, et devrait ravir les collectionneurs et fans de Marvel.

© LEGO

Mesurant 82 cm de hauteur, cette reconstitution faite de petites briques de plastique du Daily Bugle est incroyablement détaillée. On trouve sur 4 niveaux, l'accueil du journal, les bureaux de la rédaction, le bureau-terrasse du directeur J. Jonah Jameson avec celui de sa secrétaire, et bien sûr le bureau personnel de Peter Parker alias Spider-Man. Les étages, le toit et les façades sont amovibles et permettent de voir tous les détails des espaces intérieurs.

© LEGO

Pour peupler et animer l'immeuble du Daily Bugle, l'ensemble compte pas moins de 25 personnages dont les plus grands super-héros et méchants de l'univers Marvel tels que Spider-Man évidemment, Mysterio, Venom, le Docteur Octopus, Ghost-Spider. Il y a aussi 5 figurines totalement exclusives, à savoir Daredevil, Blade, Black Cat, Punisher et J. Jonah Jameson.

© LEGO

On trouve également les personnages de Peter Parker, sa petite amie Gwen Stacy, Tante May, le directeur du Daily Bugle J. Jonah Jameson et sa secrétaire Betty Brant, le rédacteur en chef Robbie Robertson, les journalistes Ron Barney et Ben Urich, la photographe Amber Grant ou bien encore Bernie, le chauffeur de taxi new-yorkais.

Dans un communiqué de presse diffusé le 18 mai, Lego a indiqué que les inconditionnels de l'Homme-Araignée devront attendre le 1er juin pour acquérir le set Marvel 76178 Daily Bugle, moyennant la somme de 299,99 euros. Néanmoins, les membres VIP de la fameuse marque danoise de briques en plastique, pourront se l'offrir en exclusivité dès le 26 mai.

© LEGO