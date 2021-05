Le rappeur Lorenzo vend pour 300.000 euros de cartes Pokémon sur eBay

Il ne voulait pas passer à côté. Alors que, sur Youtube et Twitch, la folie des cartes Pokémon continue de grandir, le rappeur français Lorenzo a fait le choix de vendre 15 cartes rares de sa collection sur eBay. L'initiative lui a permis de récolter plus de 300.000 euros.

Parmi les cartes en question, on pouvait retrouver des versions de Mew, Mewtwo, mais aussi et surtout Dracaufeu, qui est l'une des plus prisées des collectionneurs. «Si ça part à 2 balles ou à 2.000 balles, je m'en bats les c******s», disait-il dans sa vidéo explicative le 19 mai dernier. Nul doute qu'une telle somme aura quand même marqué son intérêt.

Alors que les enchères se terminaient, l'auteur de trois disques a écrit sur son compte Instagram : «ils pourront sortir tout les album qu’il veule c’était ca le braquage de l’année» (sic). Pour l'occasion, l'artiste avait encadré les cartes pour leur donner un aspect de lampe de chevet. Pas sûr pour autant que les acheteurs conservent l'objet tel quel.

Un marché florissant

N'hésitant pas à jouer sur le personnage qu'il s'est construit au fil du temps, Lorenzo a «promis» qu'il ne faisait pas cela pour la bonne cause. «Je vous rassure, aucun de ces fonds ne seront reversés à aucune association, tout est pour mon compte bancaire», s'amusait-il ainsi. Pour autant, celui qui se définit comme un vrai passionné de l'univers Pokémon explique que vendre ces cartes lui faisait malgré tout un peu «mal au coeur» car elles représentaient une partie de son enfance.

Poussée par plusieurs influenceurs et streamers français et internationaux, la collection de cartes est en effet à son plus haut ces derniers mois. Cela a entraîné une forte hausse du prix de celles-ci sur les sites d'enchères. Lorenzo aura su flairer le bon moment pour se séparer de ses reliques.