Lidl propose de gagner une nuit... dans un de ses supermarchés

L'enseigne Lidl sait comment créer le buzz autour de sa marque. Le groupe de grande distribution vient de lancer un concours visant à permettre de passer une nuit «grand luxe» dans un de ses supermarchés en Irlande.

Un coup de com' qui amuse les internautes depuis l'ouverture du concours, que Lidl a lancé avec humour sur les réseaux sociaux en promettant «une vue incroyable sur... l'un de ses magasins». «Gagnez le séjour de vos rêves ! Oui, nous sommes en train de convertir un magasin Lidl en hôtel pour une nuit seulement. Oui, vous pouvez gagner ce séjour. Non, nous le referons probablement pas», commente ainsi le Tweet de Lidl Irlande.

Win the staycation of your dreams!





Yes, we’re converting a Lidl into a hotel for one night only.





Yes, you can win this incredible staycation by entering below.





No, they’ll probably never let us do this again. #NightInLidl





Find out more: https://t.co/dEooyd60pb pic.twitter.com/RlzWJSETHq

— Lidl Ireland (@lidl_ireland) May 11, 2021