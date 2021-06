Sans l'alcool, notre civilisation n'aurait peut-être pas existé, selon un chercheur

En stimulant notre créativité, l'alcool a joué un rôle prépondérant dans la formation de nos sociétés, selon les travaux du philosophe canado-américain Edward Slingerland.

Dans son livre intitulé «Drunk», à paraître le 24 juin, Edward Slingerland loue les vertus intellectuelles de l'alcool quand il est consommé à petite dose. L’idée, explique-t-il à la revue scientifique New Scientist, lui est venue en voyant des codeurs de Google chercher l’inspiration autour d’une bonne bouteille.

Ces espaces où les humains boivent et réfléchissent ensemble sont pour l'auteur des «incubateurs de créativité collective». Il estime que l’alcool a depuis toujours contribué à stimuler la créativité intellectuelle de l’Homme, et ce d’autant plus lorsque la boisson est partagée.

Retrouver un esprit d'enfant

L’alcool et son effet désinhibant ont aussi permis de rapprocher les peuples. «Ces stupéfiants ont créé l’étincelle qui nous a permis de former des groupes de très grande taille», explique Edward Slingerland. Sans l’alcool, le philosophe n’est donc pas certain que notre civilisation actuelle aurait existé.

Sa thèse se fonde sur de nombreuses recherches, notamment dans le domaine des sciences cognitives. Lorsque que l’alcool parvient à notre cerveau, il inhibe le cortex préfrontal, une région liée à la concentration et au raisonnement. Une fois notre côté rationnel mis en sommeil, la création a davantage de place pour se développer.

Une étude américaine suggère d’ailleurs que si les jeunes enfants sont très créatifs, c’est parce que leur cortex préfrontal est encore en développement. «Un état d'esprit enfantin chez un adulte est la clé de l'innovation culturelle. Les substances comme l’alcool nous permettent d'accéder à cet état», expose le philosophe.

Edward Slingerland n’oublie pas les nombreux dangers de l’alcool et précise que seule une consommation mesurée permet d’atteindre les effets positifs qu’il décrit.