Etats-Unis : la vidéo hilarante d'une cane qui emmène ses huit canetons acheter des bagels

Filmée récemment, cette séquence inédite et amusante d'une famille canard en visite à New York, a suscité la surprise et la bienveillance des habitants du quartier de Park Slope à Brooklyn.

Une canette accompagnée de ses petits ont été les vedettes d'un jour, ce lundi 14 juin, lorsqu'ils ont été filmés au moment où ils déambulaient tranquillement dans les rues de la Grosse Pomme. Les New-Yorkais qui les ont croisés, se sont montrés à la fois étonnés et ravis de découvrir cette cane et sa couvée arpenter les trottoirs de la mégalopole américaine.

Certains passants ont interrompu la circulation automobile sur la 5e avenue à Park Slope, un des quartiers de Brooklyn, le temps que ces palmipèdes puissent traverser sans encombre et en toute sécurité cet axe routier.

Flanquée de sa progéniture, la canette s'est même autorisée ensuite une halte dans un magasin de bagels, avant de prendre la 4e rue en direction de Prospect Park. Ce vaste parc new-yorkais situé à Brooklyn est doté d'un lac où se trouve une île baptisée Duck Island, qui doit être sans aucun doute, la destination finale et le domicile de notre famille de palmipède partie en vadrouille le temps d'une journée, à travers la mégalopole américaine.