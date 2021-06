Vidéo : un chien sauve un faon de la noyade et le protège en attendant le retour de sa mère

C’est à Culpeper, une ville américaine de l’état de Virginie, que Ralph Dorn a été témoin du sauvetage héroïque accompli par son chien, alors qu’un faon se noyait.

Dans la soirée du 2 juin dernier, ce pilote retraité du Corps des Marines âgé de 62 ans ne trouvait pas son goldendoodle. Il a donc fait le tour de la maison, lorsqu’il a aperçu son compagnon à quatre pattes qui se trouvait au milieu du lac situé derrière leur propriété.

Le chien, qui est un croisement entre le Golden Retriever et le Caniche, a pour habitude de s'y baigner et nager. Mais ce soir-là, c’est pour venir en aide à un animal en détresse qu’il s’est littéralement jeté à l’eau.

Dans quelques vidéos et photos partagées sur Facebook, on peut ainsi voir le canidé, nommé Harley, venir en aide à un bébé chevreuil.

Le chien, âgé de 6 ans, a guidé le petit animal jusqu’au rivage. Si Ralph Dorn se demande encore comment le faon a atterri dans l’eau, il assure que Harley «est juste passé à l’action».

Puis, après avoir accompagné le faon en nageant à ses côtés, le retraité a pris le relais de son chien sur la terre ferme, en aidant le petit miraculé à grimper sur le rebord de la pelouse. Une fois à l’abri, Harley a toutefois continué son rôle d'accompagnateur en léchant son nouvel ami le faon. Un geste qui a certainement dû rassurer ce dernier. Pour finir, le propriétaire et son chien se sont éloignés afin de permettre à la mère de venir récupérer son bébé, comme on peut le voir sur les images.

L’histoire ne s’arrête pas là

Et c'est donc ainsi que le lendemain, Ralph et son épouse Patricia ont pu assister à une scène des plus touchantes. Dans la matinée, leur goldendoodle soudainement agité courait de fenêtre en fenêtre.

D'après People, Ralph raconte «qu’il a alors ouvert la porte d’entrée et qu’ils ont pu entendre le faon bêler», accompagné de sa mère. Ce faisant, son chien Harley a alors couru jusqu’au pied des arbres pour retrouver le faon qui l’y attendait.

D’après le récit du militaire, le faon s’est mis à frétiller de la queue, et Harley et lui se sont touchés et reniflés le museau. Puis «le chien est revenu calmement à la maison», a-t-il expliqué lorsque le faon et sa maman sont repartis dans la forêt.