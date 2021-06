Ces 7 astuces qui marchent pour arrêter le hoquet

Provoqué par des contractions spasmodiques répétées et involontaires du diaphragme, le hoquet est un phénomène qui oscille entre le désagréable et le pénible et qui surgit parfois au mauvais moment. Heureusement, il existe des astuces pour s’en débarrasser rapidement.

Retenir son souffle

Pour arrêter une crise de hoquet, il faut augmenter le taux de dioxyde de carbone dans le sang. Pour ce faire, inspirez profondément par le nez, retenez votre sa respiration quelques secondes (environ 5 secondes), et expirez lentement par la bouche. Puis, une fois que les poumons sont vidés, reprenez une grande inspiration et soufflez comme pour éteindre une bougie. Cette astuce est la plus discrète…et ne nécessite aucun matériel.

ramener ses genoux sur la poitrine

Autre solution : s’allonger sur le dos et ramener ses genoux sur la poitrine pour comprimer le diaphragme, muscle respiratoire principal situé entre le thorax et l'abdomen, juste au-dessous des poumons. En restant quelques instants dans cette position, votre diaphragme devrait cesser de se contracter. Une autre astuce se révèle très efficace : demander à son partenaire ou ami de masser avec force le dos et plus particulièrement les omoplates.

Faire fondre un sucre sur sa langue

Le fait de laisser fondre du sucre sur la langue va stimuler le nerf vague, aussi appelé nerf pneumogastrique, qui agit notamment sur la sécrétion gastrique et sur les cordes vocales. Déstabilisé par l’apport de sucre, il va alors moins se concentrer sur le diaphragme. Avec un peu de patience, le hoquet ne devrait pas durer une fois le sucre avalé. Si jamais le hoquet résiste, il est possible d’ajouter du vinaigre de vin ou du jus de citron sur le sucre pour obtenir l’effet désiré.

Se boucher les oreilles

Pour stopper ce réflexe ventilatoire, vous pouvez vous boucher les oreilles avec vos index durant plusieurs secondes, certains nerfs responsables du hoquet étant connectés aux oreilles. Une autre méthode consiste à se pincer le nez et à souffler légèrement comme si vous cherchiez à déboucher vos oreilles.

Compresser ses globes oculaires

Exercer une faible pression sur les globes oculaires du bout des doigts permet de ralentir le rythme cardiaque, et de fait la stimulation du nerf phrénique, situé entre le cou et le thorax et chargé d'innerver le diaphragme.

Mettre un glaçon sur son nombril

Pour arrêter les contractions spasmodiques, il est également conseillé de s'allonger sur le dos et de mettre quelques glaçons autour de son nombril, qui est relié au diaphragme et à son nerf phrénique.

Boire un verre d’eau la tête à l’envers

Boire un verre d’eau tout en retenant sa respiration et en se penchant vers l’avant peut également se révéler efficace pour certains. Cette position va permettre de resserrer le diaphragme afin de ne pas laisser s’échapper le dioxyde de carbone.

Réfléchir à ce que l’on a mangé avant-avant-hier midi ferait aussi disparaître le hoquet. Tout comme attacher ses lacets sans plier les genoux et se faire peur. Mais à condition d'y croire un peu...