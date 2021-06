Vidéo : inséparables, une biche et une jument se baladent sur la place d’un village

La mairie de la petite commune de Chooz qui se trouve dans les Ardennes, a partagé une amusante vidéo sur Facebook, ce mercredi 23 juin. On découvre un couple original, formé par une biche et une jument, qui se promène dans les rues du village.

Cette scène qui sort de l’ordinaire s’est déroulée dans la nuit du 1er au 2 juin, à 1h32 du matin exactement. Et dans cette courte séquence, on peut voir la biche emboîter le pas à la jument. Les deux se mettent à traverser la rue, en quête d’une partielle d’herbe à brouter.

Ces images peuvent surprendre et faire sourire, mais les habitants de la commune connaissent déjà ce binôme, qui a l'habitude d’effectuer des petites balades. «La biche, elle a cinq ans, elle a toujours été dans le secteur et elle est souvent avec ce poney», a confié Justine à nos confrères de France 3.

Cette boulangère qui vit depuis de nombreuses années à Chooz, explique que le cervidé et l’équidé «vivent dans un champ à proximité» et que la biche «est tout le temps avec ce cheval, depuis qu’elle est petite». Elle ajoute que tout le monde dans le village «sait qu’elle est là-bas». D’ailleurs elle précise : «pour nous, cette vidéo n’est pas une surprise, ici tout le monde le sait !»

Et d’après Yoann Donckers, l’époux de la propriétaire de l’Irish Cob, elle aussi âgée de 5 ans tout comme sa copine, «cela fait des années» que cette dernière ne la quitte pas. Et apparemment, la biche «s’est complètement familiarisée avec leur jument, mais pas avec l’humain», explique Yoann, avant d’ajouter que «lorsqu’ils l’approchent, elle déguerpit, mais elle revient dès qu’ils ne sont pas là».

Touchés par les commentaires et par le nombre de curieux qu’a attiré la vidéo de leur jument et de la biche, les propriétaires admettent avoir finalement trouvé «cette vidéo rigolote» comparée à la nuit de cette petite aventure. Et pour cause, le mari se rappelle : «je me souviens que ce jour-là, on nous a appelé à 1h30 du matin passé, c’était moins drôle en devant se lever à 5 heures par la suite ! ».