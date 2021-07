Une vache naine devient une star au Bangladesh (vidéo)

Elle mesure 51 cm de haut, 66 cm de long et ne pèse que 26 kg. Prénommée Rani, cette vache aux mensurations lilliputiennes est devenue une véritable sensation nationale au Bangladesh, depuis sa mise en lumière par les médias du pays et les réseaux sociaux.

Déjà célèbre et populaire chez elle, elle pourrait se voir prochainement couronnée du titre de la plus petite vache au monde par le Guinness World Records.

Dans une ferme de Charigram, située à 30 km de Dacca, capitale du Bangladesh, de très nombreux admirateurs bravent chaque jour les mesures de confinement pour venir découvrir Rani, une vache de 51 cm de hauteur qui serait d'après ses propriétaires la plus petite du monde.

Agé de 23 mois, l'animal a suscité l'attention et l'engouement des Bangladais depuis qu'elle a fait son apparition en une des médias locaux puis nationaux. Par la suite, les innombrables photos de cette vache naine partagés sur les réseaux sociaux n'ont fait qu'accélérer sa célébrité et sa popularité.

plus de 15.000 visiteurs se sont pressés pour la voir en seulement trois jours

« Les gens viennent de loin, malgré le confinement dû au coronavirus. La plupart viennent faire un selfie avec Rani », a expliqué à l'AFP, M.A. Hasan Howlader, un responsable de la ferme Shikor Agro. « Ces trois derniers jours, plus de 15.000 personnes sont venues voir Rani », a-t-il ajouté.

Appartenant à l'espèce bovine Bhutti, Rani mesure 66 cm de long, 51 cm de haut et ne pèse que 26 kg alors que les vaches de la même race sont deux fois plus grandes qu'elle. La consanguinité serait à l'origine de la petite taille de Rani qui aurait déjà atteint sa taille adulte, selon Sajedul Islam, un responsable des services vétérinaires de la région où se trouve la ferme. Il a d'ailleurs alerté les responsables de la ferme que les nombreuses et fréquentes visites faites à l'animal pourraient être vecteurs de maladies et mettre en danger sa santé.

future détentrice du record de la plus petite vache au monde ?

D'après ses propriétaires, elle serait 10 cm de moins en hauteur que le plus petit de ses congénères jamais recensé. M.A Hasan Howalader utilise un mètre devant les visiteurs pour leur prouver que Rani est vraiment plus petite que Manikyam, une vache vivant dans l'Etat indien du Kerala et détentrice officielle du record du monde. Guinness World Records a certifié en juin 2014 que Manikyam, de race bovine Vechur, mesurait 61 cm de haut. D'ailleurs, l'organisation Guinness World Records aurait été contactée et devrait statuer sur le cas de Rani d'ici trois mois, selon les affirmations de M.A. Hasan Howalader à l'AFP.