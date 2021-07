Le record du plus haut château de sable du monde a été battu au Danemark

Depuis ses 21,16 mètres de haut, il toise tous les pâtés jamais réalisés par des enfants maladroits sur les plages de la planète. Révélé ce mercredi 7 juillet, le plus haut château de sable du monde a été bâti au Danemark, dans la station balnéaire de Blokhus.

Cette fragile sculpture pèse près de 5.000 tonnes et dépasse de plus de trois mètres le précédent détenteur du titre au Guinness des records : un château de sable culminant à 17,66 mètres, construit en Allemagne, en 2019.

Lors de la présentation de son travail, Wilfred Stijger, créateur du monument danois, a indiqué avoir pensé son château comme une représentation du pouvoir du coronavirus. Celui qui «dirige notre monde, nous dit ce qu'il faut faire et nous empêche d'être avec notre famille et nos amis».

Décrivant son oeuvre, il pointe un coronavirus de sable, installé au sommet de la pyramide et qui, selon ses mots, écrase les gens qui rampent en dessous et font leur possible pour le vaincre. En dehors de ces inspirations très ancrées dans l'actualité, des planches à voile, kite-surf, poissons ou encore des phares sont également représentés.

Pour mener son entreprise à bien, Wilfred Stijger a été secondé par trente des meilleurs sculpteurs de sable au monde. Ils ont bâti le château en forme de pyramide, une méthode souvent privilégiée pour limiter les risques d'effondrement, et l'ont solidifié grâce à une construction de bois cachée à l'intérieur.

Pas moins de 4.860 tonnes de sable ont été nécessaires, mélangé à environ 10% d'argile pour le rendre plus adhésif. Une fois l'ouvrage terminé, une couche de colle a été appliquée sur l'ensemble de la construction pour qu'elle puisse se maintenir pendant la majeure partie de l'hiver. Ses concepteurs estiment que le château pourrait être encore debout d'ici au mois de février ou mars... jusqu'à ce qu'une forte gelée lui soit fatale.