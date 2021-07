Pour la première fois, il est possible de pique-niquer dans les jardins de Buckingham Palace

Pour la première fois de l'histoire, il est possible de pique-niquer sous les fenêtre de la reine d'Angleterre dans le jardin royal de Buckingham Palace.

Here’s a little preview from the Highlights Tour in #BuckinghamPalaceGarden before we open to visitors tomorrow. This is the huge Waterloo Vase, with some lovely red roses in the foreground. #buckinghampalacepicnic pic.twitter.com/Vkz8S8lzsr

A treat to have a tour around the Buckingham Palace gardens ahead of tomorrow’s public @RCT opening, when members of the public will be able to take in their own picnics while enjoying the Queen’s grounds. pic.twitter.com/x5nPDpvFty

— Roya Nikkhah (@RoyaNikkhah) July 8, 2021