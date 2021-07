Pour sauver une classe menacée de fermeture, un maire recherche des élèves sur Le Bon Coin

Dans l'Orne, en Normandie, un maire a décidé d'employer les grands moyens pour sauver une classe de 4e du collège d’Écouché-les-Vallées. Il n'a ainsi pas hésité à publier une annonce sur Le Bon Coin.

Le but : recruter des élèves pour éviter la fermeture de cette classe. Déterminé à sauver cette classe, Alain Lolivier, c'est son nom, mettra son annonce en ligne sur d’autres sites si besoin, indique Ouest France.

«Collège rural dispensant un enseignement de grande qualité, très bien équipé, bénéficiant de classes bilangues anglais-espagnol, recherche de trois à quatre élèves, ou plus, en classe de 4e pour survivre», a-t-il écrit.

Et d'ajouter : «Situé dans une commune très attractive, dotée d’équipements sportifs nombreux, d’une école de musique et d’une médiathèque, il vous attend. Pour tout renseignement et visite, s’adresser à la mairie au 02.33.35.10.85».

La mairie a précisé que Nathalie Goulet, sénatrice et vice-présidente de la Commission des lois, ainsi que de nombreux maires du secteur, soutiennent cette initiative avec enthousiasme.

A noter que ce n'est pas la première fois que le célèbre site web de petites annonces est utilisé pour défendre une classe ou une école menacée de fermeture. En mai 2019, des parents isérois avaient ainsi eu également l'idée de «mettre en vente» une salle de classe sur Le Bon Coin pour empêcher sa fermeture.