Ford lance un parfum à l'odeur d'essence

Cela pourrait prêter à sourire et pourtant cette fragrance est tout-à-fait sérieuse. Le constructeur automobile Ford a lancé son propre parfum à l'odeur... d'essence. Une manière d'inciter les conducteurs à opter pour un véhicule électrique, tout en conservant une trace (olfactive) des carburants.

Tout a commencé par une enquête de Ford Europe. Le fabricant a demandé à ses usagers ce qui leur manquerait le plus s'ils passaient d'une voiture à essence à une voiture électrique.

Et si le bruit du moteur est arrivé en tête des réponses, une personne sur cinq a néanmoins opté pour «l'odeur de l'essence».

Face à ce constat, Ford s'est donc empressé de résoudre le problème. En collaboration avec Olifiction, cabinet de conseil en parfumerie, la firme automobile a ainsi lancé un «parfum haut de gamme» : Mach-Eau.

In a recent #Ford study, we found that around one in five drivers said they would miss the smell of petrol the most if they swapped their car for an electric vehicle.





Introducing our solution; 'Mach-Eau'.





— Ford Europe (@FordEu) July 15, 2021