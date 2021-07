Tesla : le pilote automatique confond la lune avec un feu orange (vidéo)

Un bug jusque-là inconnu. Le 23 juillet dernier, un conducteur américain de Tesla a vu son pilote automatique ralentir devant la lune.

Sur Twitter, ce particulier a partagé une vidéo du problème. Alors qu’il avait activé le pilote automatique, outil plus développé aux Etats-Unis qu'en Europe, son véhicule va ralentir, signalant un feu orange sur la route. Néanmoins, rien de cela, si ce n’est la lune dans le ciel. Le propriétaire de la Tesla n'a d'ailleurs pas hésité à interpeller directement Elon Musk.

Hey @elonmusk you might want to have your team look into the moon tricking the autopilot system. The car thinks the moon is a yellow traffic light and wanted to keep slowing down. @Teslarati @teslaownersSV @TeslaJoy pic.twitter.com/6iPEsLAudD

— Jordan Nelson (@JordanTeslaTech) July 23, 2021