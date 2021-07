Propulsée à 120 km/h dans un manège, une ado prend une mouette en plein visage (vidéo)

Une invitée surprise. Propulsée en l'air à 120 km/h dans un manège à sensation forte, une adolescente américaine a vu une mouette s'écraser sur son visage. Cette drôle de scène a été filmée et est rapidement devenue virale.

Kiley Holman, 13 ans, ne s'attendait probablement pas à cela quand elle s'est installée, aux côtés de son amie Georgia - qui fêtait son 14e anniversaire -, dans ce manège d'un parc d'attractions du New Jersey il y a quelques semaines.

Baptisée Springshot, il s'agissait d'une attraction plutôt commune, dans laquelle deux personnes sont attachées dans une sorte de boule ouverte, maintenue par deux élastiques, avant qu'elle ne soit catapultée brutalement vers le haut.

En pleine montée, l'adolescente a pris une mouette en plein visage, qui volait par là et a dû se demander ce qu'il se passait. Elle s'est retrouvée coincée entre la jeune fille et les rambardes de sécurité. Visiblement horrifiée, Kiley a gardé son sang-froid et s'est empressée de saisir l'oiseau et de le jeter loin d'elle.

L'ado de 13 ans s'en est sortie avec seulement une petite coupure, tandis que l'animal semble aussi s'en être tiré indemne. Sur la vidéo, on peut voir la mouette réussir à s'envoler après avoir été heurtée. Aucun oiseau blessé n'a été retrouvé près du manège.