Les hôtesses de l'air apprennent à se battre face aux passagers agressifs

Face à l'augmentation des comportements violents de la part des passagers, certaines hôtesses de l'air et certains stewarts américains prennent des cours d'auto-défense.

Dans leurs cours, mis en place en 2004 par l'agence nationale américaine de sécurité dans les transports, les employés sont confrontés à différents schémas de secours. En effet, ces derniers apprennent différentes manières de frapper ou de maîtriser un agresseur.

Le nombre d'incidents entre passagers a considérablement augmenté dernièrement, notamment depuis l'obligation du port du masque dans les avions. «Les gens sont anxieux, contrariés, frustrés, et parfois cela peut se manifester de façon inappropriée», a confié une hôtesse de l'air à CNN.

3.600 incidents signalés

Depuis le début de l'année, plus de 3.600 incidents ont été signalés à la Federal Aviation Administration et l’agence gouvernementale chargée des réglementations et des contrôles de l’aviation civile.

Selon la présidente internationale de l'Association des hôtesses et stewards, certains employés seraient même utilisés comme des «punching-balls».