Ce signe astrologique serait le plus menteur

Que ce soit pour rassurer sa famille, impressionner la galerie, ou encore pour éviter d’éventuels conflits au bureau, on a tous déjà plus ou moins déformé la réalité. Toutefois, chez certaines personnes, raconter des mensonges est une habitude, voire une seconde nature.

Selon l’astrologie, celles qui sont nées sous le signe des Poissons auraient tendance à particulièrement bien maîtriser cet art.

«C’est plus fort que lui, ce signe d’eau s’arrange toujours avec la réalité. Quand celle-ci est décevante, il va faire en sorte de l’embellir. Il voudrait qu’elle soit aussi belle que dans ses rêves», explique l’astrocoach Nathalie Marcot.

«il ne s’en rend même pas compte»

Et la plupart du temps, «il ne s’en rend même pas compte», précise-t-elle, soulignant que ce trait de caractère est présent dès l’enfance, et fortement influencé par les planètes.

En effet, le Poissons est gouverné par Neptune, qui symbolise entre autres l’illusion et les mensonges, et par Jupiter, la plus grosse planète de notre système solaire, qui, de son côté, peut pousser à l'exagération.

Les natifs de ce signe ne vont pas hésiter à dissimuler la vérité, voire à raconter des histoires, pour s’adapter à toutes les situations et aux personnes qu’ils côtoient.

«Ce sont de vrais caméléons et ils sont doués pour se faufiler entre les obstacles», poursuit Nathalie Marcot, «également experte en connexion intérieure et en relations de couple», rappelant toutefois que ce sont des géréralités.

Pour avoir une analyse précise de la personnalité de chaque signe, il faut prendre en compte toutes les caractéristiques du thème astral. «L’ascendant, la lune et les autres planètes du thème de naissance ont aussi un rôle à jouer».

suivi par les Gémeaux

Autre signe qui a tendance à baratiner dès qu'il en a l’occasion : le Gémeaux. Les individus nés entre le 21 mai et le 21 juin sont réputés pour être «des beaux parleurs».

«Ils ne peuvent pas s’empêcher d’échanger et de tenter de rallier les autres à leur cause». Et pour arriver à leurs fins, ils sont prêts à tous les mensonges.