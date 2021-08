Etats-Unis : Un iceberg s'effondre dans un musée du Titanic et fait 3 blessés

La malédiction qui a fait couler le Titanic en 1912 frappe encore. Au Tennessee (Etats-Unis), un musée consacré au plus célèbre paquebot de l'Histoire a vu s'effondrer un iceberg géant collé à une réplique du navire, ce lundi 2 août. Trois blessés sont à déplorer.

Basée dans la ville de Pigeon Forge, la réplique à l'échelle 1/2 du Titanic est le centre d'une vaste attraction dans cet Etat américain. Accolé à ce bateau, les créateurs du musée avaient érigé une autre réplique, celle d'un iceberg à l'échelle afin de rappeler comment l'accident maritime s'était déroulé, faisant à l'époque plus de 1.500 morts. Pour une raison qui n'a pas encore été précisée par les médias locaux, le «mur d'iceberg» s'est effondré blessant au moins trois visiteurs.

Sur la page Facebook de ce musée, les propriétaires des lieux précisent que les victimes ont été hospitalisées. «A l’heure actuelle nous ne connaissons pas l’étendue de leurs blessures. Il va sans dire que nous ne nous attendions pas à un tel accident tant la sécurité de nos invités et de nos personnels et une priorité», indiquent-ils en leur adressant leurs pensées et leurs prières, ainsi qu'à leurs proches.

Le Museum et son attraction phare ont été fermés pour des raisons de sécurité, tandis qu'une enquête a été ouverte afin d'élucider les circonstances du drame. Créé en 2010, le Titanic Museum Attraction est traditionnellement «animé par divers événements, commémorations ou expositions montrant par exemple les costumes, accessoires et objets divers utilisés pour le tournage du blockbuster de James Cameron», explique le site de l'office de tourisme des Etats-Unis.