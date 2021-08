Royaume-Uni : une pétition pour dénoncer les «nudistes hors de contrôle» de la forêt de Sherwood

Connue pour être le repaire de Robin des Bois, la forêt de Sherwood, dans le centre de l'Angleterre, abrite désormais un public tout autre : les naturistes. Leur présence n'est d'ailleurs pas du goût de tous puisqu'une pétition a été lancée en ligne, en guise de protestation.

Selon Robert Robinson, auteur du texte, «les nudistes se promènent parfois en groupe atteignant 12 hommes». Il précise que son épouse a cessé de faire son jogging dans les bois après avoir été confrontée à «un homme nu dans les buissons en train de se faire du bien».

La forêt de Sherwood attire de nombreux touristes chaque année, fans de Robin des Bois ou simplement venus admirer ses chênes, parmi les plus vieux d'Europe. Mais Robert Robinson considère que la présence de plus en plus marquée des naturistes gâche la visite. Il demande aux autorités locales de réagir et leur reproche de montrer une certaine complaisance envers les nudistes puisque des panneaux, dans les bois, leur demandent de se rhabiller en regagnant leur véhicule.

Le riverain n'est pas le seul à se plaindre. Sur la page de la pétition, une internaute déplore également la situation : «depuis juin 2020, il y a tellement d'hommes nus, c'est intimidant», écrit-elle. Sur la page TripAdvisor de la forêt de Sherwood, un certain Dave avait aussi laissé un commentaire, au mois de mai, pour signaler des «nudistes hors de contrôle», se promenant en groupe parmi les arbres.

En Angleterre, le fait d'être nu en public est légal, tant que la personne ainsi dévêtue ne se comporte pas de manière choquante ou offensante. La Royal Society for the Protection of Birds, qui gère le site, rappelle que les naturistes fréquentent la forêt de Sherwood «depuis des décennies», et que leur présence y est «tolérée [...] à condition d'y adopter un certain comportement». Elle indique par ailleurs ne pas avoir eu vent de l'incident impliquant l'épouse de Robert Robinson et conseille, dans ce genre de situations, de faire appel à la police.