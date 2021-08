Vidéo : un visiteur de zoo saute sur un alligator pour venir en aide à une soigneuse attaquée

La vidéo donne des sueurs froides. La soigneuse Lindsay Bull a été mordue par un alligator du zoo Scales and Tails (Utah, Etats-Unis) ce 14 août, alors qu'elle s'apprêtait à le nourrir. L'animal a refusé de la lâcher pendant plusieurs minutes.

Et il lui aurait probablement arraché le bras si Donnie Wiseman, un visiteur du zoo, n'était pas intervenu. Ce dernier a sauté sur le dos de l'alligator et est parvenu à le maîtriser. Au bout de plusieurs très longues secondes, les mâchoires du reptile se sont desserrées, et Lindsay Bull a pu quitter l'enclos, aidée par deux autres visiteurs. Une femme du nom d'Amy Christopher lui a ensuite donné les premiers soins en attendant l'arrivée des secours.

An #alligator trainer is recovering in the hospital after her gator clamped down on her hand. Her training kicked in and she managed to stay calm as bystanders jumped in to help her. @KSL5TV Video: Theresa Wiseman pic.twitter.com/1slofxBF54

Le zoo Scales and Tails a aussitôt publié un message Facebook pour remercier les courageux visiteurs. «Ils auraient pu rester en sécurité, comme beaucoup d'entre nous l'auraient fait, mais ils se sont tout de suite impliqués dans la situation et sont venus au secours de notre soigneuse», détaille le zoo. «Nous les remercions pour leur héroïsme.»

De son côté, Lindsay Bull a rassuré les internautes sur son état de santé. Elle a déclaré qu'elle avait de bonnes chances de retrouver l'usage complet de sa main. La jeune femme, actuellement hospitalisée, a qualifié l'expérience de «terrifiante» auprès d'une journaliste américaine, mais s'est dite «impatiente de reprendre le travail».

Just chatted with Lindsay Bull, the handler whose hand by bitten by an alligator named Darth Gator. She said it was terrifying but she was well trained, is thankful for those who helped and looks forward to getting back to work. She is expected to make a full recovery. @fox13 pic.twitter.com/2geCDBUau6

— Sydney Glenn (@SydneyGlennTV) August 16, 2021