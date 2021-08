Loterie : un Américain empoche 500.000 dollars un jour avant l'expiration de son ticket

Leonard Thomas, un habitant de South Dennis (Massachussetts, Etats-Unis), a remporté un gain de 500.000 dollars grâce à une annonce à la radio, lui permettant de vérifier son ticket de loterie à la veille de son expiration... Et celui-ci s'est avéré être gagnant.

Grâce à cet heureux hasard, Leonard Thomas a ainsi pu empocher l'équivalent de 430.000 euros. Et comme il le relatait mercredi dans des propos rapportés par le Boston Herald, cela n'aurait pu pas être le cas à quelques heures près.

«J'ai entendu parler d'un billet Powerball (le nom de la loterie, NDLR) expirant à la radio, validé dans un magasin précis. Je joue justement dans ce magasin et j'ai une pochette en plastique dans laquelle je garde mes billets. C'est lorsque j'ai regardé les billets dans la pochette que j'ai trouvé un ticket Powerball du 19 août 2020. Je l'ai fait scanner et l’employé m'a indiqué que je devais aller à la loterie pour réclamer le prix».

Leonard Thomas claimed his prize just one day before it was due to expire. https://t.co/kyX7KeiNZ5

— WDBJ7 (@WDBJ7) August 19, 2021