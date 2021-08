Pass Sanitaire : Un Italien se fait tatouer son QR Code sur le bras

Un tatouage insolite. En Italie, un étudiant de 22 ans a décidé de se faire tatouer sur le bras le QR code prouvant qu'il est vacciné contre le Covid-19.

A l'entrée d'un restaurant ou d'un cinéma, il devrait donc suffire maintenant à Andrea Colonnetta, vivant à Reggio de Calabre, dans le sud du pays, de remonter sa manche pour montrer le dessin sur l'envers de son bras.

«J'aime bien être différent»

«C'est plutôt original, j'aime bien être différent», a-t-il commenté pour le journal Corriere della Calabria, après que ses photos sur Instagram et TikTok en ont fait une petite célébrité locale. Ses parents ont eu une réaction moins enthousiaste, a expliqué le jeune homme.

«Ils m'ont encouragé... à être moins impulsif et à réfléchir un peu plus avant d'agir», a-t-il déclaré. Une vidéo postée sur TikTok par son tatoueur Gabriele Pellerone montre l'étudiant s'apprêtant à entrer dans un McDonald et levant son bras pour prendre son tatouage en photo.

On voit ensuite le garde à l'entrée du fast-food scannant la photo, mais la vidéo se termine de façon abrupte, sans que l'on sache si ce «vade-mecum» inhabituel aura finalement permis ou non à Andrea d'acheter son Big Mac.