Perdu pendant les vacances, un chien parcourt 380 km pour retrouver ses maîtres

Pablo, un jagdterrier de 2 ans, a parcouru 380 km entre la Savoie, où ses propriétaires étaient en vacances, et le Gard où ils habitent.

L'histoire s'est déroulée la semaine dernière. De retour d'un voyage en Italie, Catherine et Roger, un couple de gardois originaire de Bezouce, font une escale à Saint-Martin-de-Belleville. Comme le relate France Bleu Gard-Lozère, leur chien part alors faire une petite promenade, seul, comme il en a l'habitude. Mais cette fois-ci, Pablo ne revient pas.

Après de longues heures d'attente et une nuit passée sur place, le couple signale la disparition de leur compagnon à quatre pattes et se rend dans l'Ain chez de la famille. Plusieurs jours plus tard, une amie du couple chargée de surveiller leur domicile leur envoie une photo par SMS : Pablo est là, devant la maison.

Le chien amaigri mais bien en vie

«Je n'en revenais pas, c'était un vrai moment de bonheur», s'est confiée Catherine à France Bleu. Avec 380 km dans les pattes, l'animal était revenu amaigri mais bien vivant.

Le couple a depuis investi dans un collier GPS et se pose encore des questions sur la manière dont leur chien a pu rentrer sain et sauf à la maison : «Si quelqu'un pouvait l'avoir vu et nous contacter, ce serait super !».