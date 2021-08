Vidéo : des garde-côtes italiens libèrent un bébé dauphin piégé dans un filet

Près du port de Cagliari, en Sardaigne, un bébé dauphin a été sauvé d'une mort certaine par des gardes-côtes.

C'est un plaisancier qui a donné l'alerte, ce mardi en début d'après-midi, en voyant un bébé dauphin se débattre dans les eaux du port de Cagliari. L'animal, pris au piège dans un filet en nylon, n'arrivait plus à nager.

VIDEO: A baby dolphin is rescued by coast guards off the Italian island of Sardinia after getting trapped in a nylon net #Cagliari pic.twitter.com/atueWibj1W

— AFP News Agency (@AFP) August 26, 2021