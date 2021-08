Job de rêve : un site de réservation d'hôtels recrute un testeur de petits-déjeuners

Le site de réservation Hotels.com recherche son Chief Buffet Officer. L'heureux élu sera chargé de tester le buffet du petit-déjeuner de plusieurs hôtels.

Alors que le secteur émerge de la crise sanitaire, il est à nouveau possible pour les hôtels de proposer un buffet de petit-déjeûner à leurs clients. Hotels.com recrute pour l'occasion quelqu'un chargé de «passer en revue les meilleurs petits-déjeuners buffet des hôtels».

«Si vous êtes un(e) passionné(e) de cuisine et que vous cherchez un job de rêve, ne cherchez pas plus loin», indique l'annonce. Un formulaire invite les candidats à renseigner «les trois compétences que vous possédez et pourquoi vous pensez qu'elles vous rendent parfait(e) pour le rôle».

10 hôtels à tester

A la clé, «10 séjours à l'hôtel pour tester les meilleurs buffets, d’une valeur totale de 3 000 euros». Le tout nouveau Chief Buffet Officer bénéficiera aussi d'un «statut Gold du programme de récompenses Hotels.com» ainsi que d'un «petit-déjeuner gratuit et d'un surclassement de chambre dans certains hôtels lors de [ses] voyages.»

Les inscriptions se terminent le 5 septembre prochain.