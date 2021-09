Vidéo : un alligator crache de la fumée après avoir avalé un drone

Des images impressionnantes. Aux Etats-Unis, dans l'Etat de Floride, un alligator a craché un amas de fumée après avoir attrapé un drone en plein vol.

Sur une vidéo publiée sur TikTok le 22 août dernier, on aperçoit le drone se rapprocher de l'animal à la surface de l'eau. Alors que l'appareil est de plus en plus proche, l'alligator, appelé George par l'auteur de la séquence, va décider de sauter et d'avaler l'engin.

Une importante quantité de fumée va ensuite sortir de la mâchoire de l'alligator qui a continué à manger sa proie.

Here is the alligator eating the drone combined. George is doing fine and still looked hungry after . #FYP #alligator #dji #drone #savage #floridaman

♬ original sound - Devhlanger