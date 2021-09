Etats-Unis : un propriétaire trouve 19 mygales et un python laissés par le locataire

Une découverte inédite et terrifiante. Abandonnés dans l'appartement par l'ancien locataire, des araignées et un serpent exotiques ont été retrouvés le 1er septembre, par le propriétaire à Auburn, une ville américaine située dans le Maine.

Cette trouvaille que ce propriétaire ne risque pas d'oublier de sitôt, a eu lieu au moment où celui-ci s'apprêtait à effectuer le nettoyage et la remise en état du logement précédemment loué, selon WGME, une chaîne locale américaine basée à Portland. Au total, 19 araignées, des mygales de différentes espèces et un serpent originaire d'Afrique occupaient encore l'appartement.

Le propriétaire un brin «nerveux» a pris contact dès le lendemain avec Drew Desjardins, un sauveteur d'animaux afin qu'il intervienne dans l'appartement pour prendre en charge les mygales et le python royal abandonnés par le locataire indélicat.

A son arrivée, Drew Desjardins a découvert que quatre des 19 arachnides étaient morts - faute de de soins et que le serpent lui, ne disposait déjà plus d'eau. En les observant, il a pu constater qu'il s'agissait d'espèces animales détenues sans autorisation légale. Récupérées et soignées dans son centre de sauvetage, il a partagé par la suite, sur les réseaux sociaux, des photos des animaux rescapés en indiquant qu'ils se portaient désormais bien.

Si posséder sans permis des pythons et certaines espèces de mygales dans le Maine est illégal, «les nouveaux protégés» de Drew Desjardins pourront néanmoins demeurer dans son centre de sauvetage et de réhabilitation pour animaux exotiques. Baptisé «Mr. Drew and His Animals Too», il y recueille et sauve depuis longtemps des animaux blessés ou maltraités. Il s'occupe également de ceux que les autorités lui confie après les avoir confisqués à des propriétaires hors-la-loi. A noter que le Sun Journal n'indiquait pas si le locataire était actuellement recherché par la police pour détention illégale d'animaux.