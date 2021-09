«La Pataterie» : un couple d'Américains émerveillé par son repas, les internautes amusés

Pour ce couple d'Américains, le meilleur restaurant français n'est pas un trois étoiles avec vue sur la Tour Eiffel, mais... La Pataterie. Une découverte «incroyable» qu'ils ont tenu à partager sur Twitter.

«C'ETAIT FORMIDABLE», s'est extasié à grand renfort de lettres majuscules Steve Olson. En vacances en France, il était à la recherche d'un endroit où manger lorsque sa compagne a jeté son dévolu sur La Pataterie. Le repas leur a tellement plu que Steve Olson s'est fendu d'un long thread (fil de discussion, NDLR) sur Twitter pour vanter les mérites de la chaîne de restauration.

ok, so, we’re vacationing in France, and were looking for a place to grab some dinner this evening, and melissa found the most amazing place… @La_Pataterie, a french chain focused on potatoes as a main course. AND IT WAS AMAZING (cc @darth) 1/8 pic.twitter.com/yIZ2WYqdWl — steve olson (@steveolson) September 6, 2021

Avec pour commencer, une ode au joyau de la gastronomie française qu'elle met en valeur : la pomme de terre. «J'ai pris une Pom' au four Savoyarde (...) C'est une pomme de terre au four géante, mais INCROYABLEMENT BIEN cuite. Quand j'ai mordu dedans, je me suis pissé dessus. C'était comme si une chorale d'anges descendait du ciel.»

It was our first time, so naturally i had to go for “Classiques Pom’s” (sic, i think?!). I got the Pom’ Au Four Savoyarde (i am just realizing the apostrophe is for a contraction so maybe that’s not a typo). ANYWAY. BEHOLD. 3/8 pic.twitter.com/F4wwXy93kl — steve olson (@steveolson) September 6, 2021

Si pour certains Steve Olson se montre démesurément enthousiaste, il en rajoute pourtant une couche. «Les anges chantaient "Bonnie and Clyde" de Serge Gainsbourg et Brigitte Bardot. Sérieusement, c'était la meilleure pomme de terre jamais faite par l'homme», écrit-il. Le couple a posté plusieurs photos de leurs plats, où l'on peut observer ladite «meilleure pomme de terre».

Plus de 1.500 retweets

La joie de Steve Olson a beaucoup amusé Twitter. Sous le thread, relayé plus de 1.500 fois, les internautes partagent leurs bonnes adresses : Flunch, Buffalo Grill, Courtepaille... tout y passe.

Si d'aucuns ont tenu à souligner qu'il existait de meilleurs restaurants que La Pataterie, d'autres ont néanmoins pris la défense de Steve Olson. «Je trouve ça chouette qu'il puisse s'extasier sur des choses simples (...) On s'en fiche que ce ne soit pas un "vrai restaurant", laissons le kiffer !», commente une internaute. Pendant qu'un autre conclut, avec des airs de dicton : «LAISSEZ LE GARS PROFITER DE SA PATATE.»