Un député adresse un courrier en écriture inclusive au président de la République

A l'occasion de la journée internationale de l'alphabétisation ce jeudi 8 septembre, le député (LR) des Alpes-Maritimes Éric Pauget va envoyer une lettre en écriture inclusive au président de la République Emmanuel Macron pour l’alerter sur cette pratique qui menace la langue française, selon lui.

«Mixe li Présidenxe di li Républix, Li langue françaiz, consacrexe par li Constitutionz, est aujourd’hui menacexe par di mouvementz universitairez et associatix portexe par celleux qui désirent li fourvoyer.»

C’est en ces termes que le parlementaire azuréen débute sa missive adressée au chef de l’Etat afin d’attirer son attention sur les dérives de l’écriture inclusive. «Une pratique portée par un mouvement à l’idéologie la plus délétère qui porte atteinte à notre culture, dont notre langue est un vecteur essentiel et qui fragilise les fondements les plus sacrés de notre République».

«l’écriture inclusive risque de mener la langue française à son déclin»

Pour le député, qui souligne que la France ne compte pas moins de 2,5 millions de personnes illettrées et un niveau de lecture insuffisant des élèves au collège, «la noble lutte pour l’égalité à laquelle les Français adhèrent doit plutôt passer par des actes concrets».

Eric Pauget estime que l’écriture inclusive «risque de mener la langue française à son déclin et ralentir le développement de la francophonie à travers le monde».

Il rappelle qu’elle est jugée «contre-productive et nuisible à la pratique ainsi qu’à l’intelligibilité par l’Académie française».

Face à cette situation, l’élu demande au président de la République de «prendre des décisions fortes pour protéger notre belle langue de ces menaçantes dérives» .