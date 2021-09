Etats-Unis : l'incroyable sauvetage d'un chien de 15 ans coincé dans un collecteur d'eau pluviale

Elle aurait pu y rester. Une chienne de 15 ans a été sauvée in extremis dans un collecteur d'eau pluviale de la ville d'Arlington, au Texas (Etats-Unis), au terme d'une opération digne d'un film d'action.

Disparue depuis quelques jours, la chienne Zoey n'avait montré aucun signe de vie nulle part, à tel point que ses propriétaires n'avaient plus aucun espoir de la retrouver. Mais c'était sans compter sur la mobilisation de leurs voisins, qui ont assuré avoir entendu un animal aboyer sous l'asphalte de la route principale de la ville.

Une piste immédiatement prise au sérieux par les services de voirie d'Arlington, qui ont pu retrouver la trace de Zoey, coincée sous terre, grâce aux caméras de vidéosurveillance de la société de gestion des eaux pluviales. S'en suit alors une impressionnante opération de sauvetage, qui a nécessité plus de 10 heures de travail.

Il a d'abord fallu scier le bitume pour avoir accès aux canalisations, puis scier à nouveau les tuyaux de distribution d'eau, avant de pouvoir apercevoir la vieille chienne. Il a encore fallu qu'un pompier utilise un skateboard, afin de glisser à l'intérieur de la canalisation jusqu'à l'animal.

This weekend, AFD Crews were able to rescue a 15-year-old dog who had been stuck in a storm drain. This was truly a collaborative effort, with assistance from residents and multiple @CityOfArlington agencies. pic.twitter.com/NYmObSINIz

— Arlington Fire Dept. (@ArlingtonTxFire) August 23, 2021