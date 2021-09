Italie : découverte d'un poisson mi-requin mi-cochon

Des officiers de marine de Portoferraio, ville située sur l'île d'Elbe (Italie), ont récemment découvert un poisson flottant au large pour le moins intriguant.

Ils ont en effet sorti de l’eau un animal ayant le corps d’un requin et dont le visage est semblable à celui d’un cochon.

Très vite, plusieurs rumeurs ont circulé affirmant qu’il s’agissait d'une sorte de mutant, rapporte un article du Mirror, relayé par RTL. Mais il n’en est rien.

Les spécialistes sont parvenus à identifier cette espèce dotée d’un museau plat et de deux nageoires dorsales.

Il s’agit en réalité d’un Oxynotus centrina, un requin rugueux angulaire extrêmement rare et menacé.

