La maison occupée par Charles de Gaulle à Londres est à vendre

La maison londonienne dans laquelle le général de Gaulle a vécu pendant la Seconde Guerre mondiale a été mise en vente.

Selon le site spécialisé Mansion Global, la maison est située dans le quartier huppé d'Hampstead, très prisé par les célébrités. Mise sur le marché fin août, une première depuis cinquante ans, son prix serait estimé à 15 millions de livres sterling, soit 17,6 millions d'euros.

Le général de Gaulle s'était installé dans cette maison lors de la Seconde Guerre mondiale, lorsque ce dernier avait dû quitter la France occupée par l'Allemagne nazie.

In Hampstead, the leafy north London enclave popular with celebrities and the wealthy alike, the one-time home of the wartime French president Charles de Gaulle has come to the market. https://t.co/LIbeP1Fk0f

— Mansion Global (@MansionGlobal) September 2, 2021