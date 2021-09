La Suède interdit à des parents d'appeler leur fils Vladimir Poutine

Il va falloir revoir les faire-parts. En Suède, de jeunes parents venus déclarer le prénom choisi pour leur nouveau-né se sont vu opposer un refus. Les autorités locales estiment que nommer son enfant «Vladimir Poutine» n'est pas approprié.

La Skatteverket, l'agence fiscale suédoise auprès de laquelle les bébés doivent être déclarés dans les trois mois suivant leur naissance, a tout simplement rejeté leur demande.

L'institution a invoqué la Naming law, promulguée en 1982 pour la première fois et mise à jour en 2017. Selon les informations de The Independent, ce texte énonce les règles encadrant l'attribution des prénoms en Suède.

Des bébés pourtant nommés Metallica et Google

Il stipule notamment qu'un prénom ne doit pas être offensant ou risquer de porter préjudice à celui ou celle qui le porte. Il ne doit pas non plus ressembler clairement à un nom de famille. Ainsi, d'autres prénoms ont déjà été refusés par les autorités suédoises, tels qu'Allah, Q, Ford ou encore Pilzner. Etonnament, Metallica et Google ont déjà été autorisés.

Difficile de savoir quel principe de la Naming law a motivé la décision de la Skatteverket dans le cas de ce couple originaire de Laholm, dans le sud du pays. Toujours est-il que ce petit garçon ne s'appellera pas Vladimir Poutine. Reste à savoir ce que sera leur second choix.