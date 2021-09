Airbnb propose de dormir dans la maison de Winnie

Pour célébrer le 95e anniversaire du célèbre ourson de la littérature enfantine, la maison de Winnie sera prochainement disponible sur Airbnb.

Imaginée en partenariat avec Disney, elle ouvrira ses portes dès le 24 septembre pour deux dates uniques. Située en Angleterre, dans la forêt d’Ashdown, domaine forestier qui a inspiré celle des rêves bleus au père de Winnie, Alan Alexander Milne, la tanière de l’ourson accro au miel a été construite sur-mesure.

L'illustrateur officiel de Winnie aux manettes

Orné de branches d’arbres, donnant ainsi l’illusion de pénétrer dans le tronc d’un chêne, le cabanon a fait l’objet d’une décoration minutieuse, multipliant les clins d’œil aux histoires du petit ours jaune au bedon rebondi et au tee-shirt rouge trop court. Il faut dire que l'aménagement a été confié à Kim Raymond, illustrateur officiel de Winnie l’Ourson pour Disney, qui connaît l’univers de Winnie et de ses copains Tigrou, Bourriquet ou encore Porcinet sur le bout des doigts. «Je dessine Winnie l’Ourson depuis plus de trente ans et je m’inspire toujours des décors d’E. H. Shepard et des histoires Disney plus récentes», explique-il dans un communiqué.« Ce lieu rend hommage aux aventures originales de Winnie qui enchantent des générations de lecteurs depuis quatre-vingt-quinze ans. C’est une expérience absolument exceptionnelle», ajoute-t-il.

Un week-end insolite et éphémère

Dotée de tout le confort moderne et truffée de pots de miel - péché mignon du célèbre ourson régulièrement dessiné les pattes recouvertes de son mets préféré - la cabane pourra accueillir jusqu’à quatre personnes par nuit.

© Disney/Airbnb

Pour prolonger l’immersion, une visite guidée de la forêt sera organisée, et une dégustation de produits à base de miel ravira les gourmands. Mais peu d’élus auront le privilège de plonger dans le monde enchanté de Winnie. Seulement deux séjours seront proposés par le site les 24 et 25 septembre, et ils seront accessibles uniquement, et en raison de la crise sanitaire, aux résidents britanniques. Les réservations ouvriront le 20 septembre.

A défaut de passer la nuit dans la bucolique cabane de Winnie, on pourra toujours (re)découvrir les aventures de l'ourson le plus gourmand de l'histoire de la littérature enfantine, né en 1926 et toujours plébiscité, près d'un siècle plus tard, par le jeune public.