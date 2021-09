Jetée à la mer depuis le Japon, une bouteille retrouvée 37 ans plus tard, à Hawaï

L'expérience aura duré bien plus longtemps que prévu. De 1984 à 1985, afin d'étudier les courants océaniques, des élèves du lycée de Choshi, dans la préfecture de Chiba, au Japon, ont jeté 750 bouteilles à la mer. L'une d'elles a dérivé pendant des décennies avant d'être retrouvée en juin dernier, à Hawaï. Soit environ 6.000 kilomètres et 37 ans plus tard.

Un peu sidéré, le directeur adjoint du lycée de Choshi, Jun Hayashi, a fait part de cette découverte, mercredi 15 septembre. C'est une petite fille de 9 ans, Abbie Graham, qui a trouvé la bouteille sur une plage rocheuse du Hawaiian Paradise Park. A l'intérieur, se trouvaient notamment des formulaires de contact, en japonais, anglais et portugais.

Des bouteilles retrouvées partout dans le monde

Le message expliquait les circonstances de l'expérience des lycéens membres du club de sciences naturelles de Choshi et demandait aux personnes se trouvant en possession d'une bouteille d'entrer en contact avec l'établissement. Ce qu'Abbie n'a pas manqué de faire, avec l'aide de ses parents. La petite fille a non seulement renvoyé le formulaire, mais l'a aussi accompagné d'un dessin de sa main, la représentant avec sa soeur en train de manger des sushis.

Selon Jun Hayashi, le courrier est arrivé au Japon au début du mois de septembre. Le directeur adjoint du lycée de Choshi, dont les propos sont rapportés par le Guardian, indique qu'une bonne partie des bouteilles jetées à la mer par ces anciens étudiants avaient déjà été retrouvées, en divers endroits du monde : Okinawa, Philippines, Chine, Côte ouest des Etats-Unis... etc.

La plus récente trouvaille datait de 2002, sur l'île de Kikaijima, au sud-ouest du Japon. Jun Hayashi pensait qu'il s'agissait là du «dernier message» : «Nous n'avions jamais imaginé qu'un autre serait découvert trente-sept ans plus tard», reconnait-il. Mayumi Kanda, qui faisait partie du club de sciences naturelles à l'origine de l'expérience en 1984, partage sa surprise. Des décennies après, la découverte de la petite Abbie Graham la ramène loin en arrière, parmi les «souvenirs nostalgiques de [ses] années lycée».