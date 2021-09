La Chine organise la 12e édition de son concours du bâtiment le plus laid

Avec son concours du bâtiment le plus moche, la Chine ne ménage pas la susceptibilité de certains architectes. La 12e édition de l'événement, qui vient de s'ouvrir, soumet 90 infrastructures au jugement impitoyable des internautes.

Les constructions sélectionnées sont toutes répertoriées sur le site d'architecture chinois Archcy.com. Dans un premier temps, les votes du public doivent permettre de dégager 10 finalistes, qui seront par la suite départagés par un jury d'experts, en décembre. Selon les informations de CNN, 30.000 personnes avaient déjà voté à la date du mercredi 22 septembre.

Pour l'heure, c'est une porte à cinq arches, située à l'université du Zhejiang, à Hangzhou, au sud de Shanghaï, qui remporte le plus de suffrages. Le pont de verre de la province du Sichuan, encadré par deux statues géantes représentant un homme et une femme en tenues traditionnelles, est actuellement sur la deuxième marche du podium.

Des critères de sélection sont soumis aux votants afin de les aider dans leur choix. Le manque d'harmonie entre l'aspect du bâtiment et son environnement est notamment crucial, de même que d'éventuels soupçons de plagiat.

L'architecture excentrique de la Chine

Les 90 constructions en lice donnent un aperçu haut en couleurs des excentricités architecturales que l'on peut trouver en Chine.

Il y a cette église en forme de violon, une maison construite «à l'envers» ou encore cet hôtel, comparé à des pots de nouilles instantanées. En 2014, après que le président Xi Jinping a exprimé sa désapprobation face à ces extravagances, le gouvernement a tenté d'encadrer davantage la construction de futurs édifices.

Une circulaire interdisant les bâtiments de plus de 500 mètres de haut a notamment été publiée en 2020 et, cette année, le document a été édité afin de promouvoir les bâtiments «convenables, économiques, verts et beaux». La prochaine étape consiste à nommer un architecte en chef dans chaque ville du pays afin de ramener un peu d'harmonie dans le paysage urbain. Ceux qui s'obstineront à ne pas respecter les règles seront inscrits sur une liste noire : de quoi faire trembler les architectes à l'imagination débordante.