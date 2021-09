Tesla : un fan milliardaire détient plus de six millions d'actions

Koguan Leo, un milliardaire sino-américain et fan de Tesla, la célèbre marque automobile créée par Elon Musk, a expliqué sur son compte Twitter détenir 6.2 millions d’actions, soit 4.6 milliards de dollars, faisant de lui le troisième plus grand actionnaire de l’entreprise.

Un « fanboy d’Elon Musk », voilà comment se décrit ce milliardaire, diplômé de l’université de Columbia, et qui a fondé en 1989 SHI International Corp, une société spécialisée dans l’informatique l’ayant propulsé dans le club très privé des milliardaires de la Silicon Valley. Le responsable des relations avec les investisseurs de la marque Martin Viecha a confirmé cette incroyable information, même si aucun document de vient pour l'instant corroborer cette affirmation. Koguan Leo arriverait donc derrière Elon Musk et Larry Ellison (co-fondateur de Tesla) dans le classement des actionnaires.

Loin de vouloir s’arrêter là, le milliardaire a expliqué qu’il continuerait à acheter des actions Tesla et serait en train de lever des capitaux pour s'en procurer un million de plus courant 2022.

Seul hic dans cette histoire : la marque a récemment connu quelques déboires quant à la fiabilité de ses voitures dites « totalement autonomes », et aurait même été traitée d’« irresponsable » par les autorités américaines.

Cette mise en cause pourrait annoncer des fluctuations dans le cours de l’action Tesla et faire perdre de l’argent au plus grand des fans de la marque. En espérant pour le milliardaire que cela n’était qu’une petite crise passagère, lequel est décidé à, un jour, dépasser Elon Musk.